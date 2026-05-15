Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Index-Performance
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15.05.2026 15:58:43
Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 schwächelt
Am Freitag verbucht der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext Verluste in Höhe von 1,38 Prozent auf 7 970,51 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,344 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,980 Prozent auf 8 003,06 Punkte an der Kurstafel, nach 8 082,27 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 944,16 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 043,57 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 1,23 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.04.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 274,57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, wurde der CAC 40 mit 8 311,74 Punkten gehandelt. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 15.05.2025, bei 7 853,47 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 2,74 Prozent ein. Bei 8 642,23 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 253 515 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 223,669 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus
Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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