Stellantis Aktie
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WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
Stellantis Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Stellantis nach einem Treffen mit dem Management von 7 auf 5 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Es könne noch einige Zeit dauern, bis der Autokonzern die Früchte des Sanierungsplans ernte, schrieb Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In Reaktion auf die Zahlen zum zweiten Quartal habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2026 und 2027 reduziert./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:43 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Sector Perform
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
5,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
4,73 €
|
Abst. Kursziel*:
5,79%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
4,62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,21%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
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