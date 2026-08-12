Stellantis Aktie

4,62EUR -0,10EUR -2,13%
Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.08.2026 09:36:55

Stellantis Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Stellantis nach einem Treffen mit dem Management von 7 auf 5 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Es könne noch einige Zeit dauern, bis der Autokonzern die Früchte des Sanierungsplans ernte, schrieb Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In Reaktion auf die Zahlen zum zweiten Quartal habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2026 und 2027 reduziert./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:43 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Stellantis Sector Perform
Unternehmen:
Stellantis 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
5,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
4,73 € 		Abst. Kursziel*:
5,79%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
4,62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,21%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Stellantis

mehr Nachrichten