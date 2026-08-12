NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Stellantis nach einem Treffen mit dem Management von 7 auf 5 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Es könne noch einige Zeit dauern, bis der Autokonzern die Früchte des Sanierungsplans ernte, schrieb Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In Reaktion auf die Zahlen zum zweiten Quartal habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2026 und 2027 reduziert./rob/edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:43 / EDT



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