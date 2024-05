Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime schlussendlich im Minus

Der ATX Prime bewegte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 0,27 Prozent tiefer bei 1 859,23 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,002 Prozent auf 1 864,26 Punkte an der Kurstafel, nach 1 864,22 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 853,13 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 1 864,39 Einheiten.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 0,775 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 15.04.2024, den Stand von 1 774,57 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 15.02.2024, bei 1 699,94 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 15.05.2023, einen Wert von 1 604,31 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 8,47 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 864,39 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX Prime-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell ZUMTOBEL (+ 3,06 Prozent auf 6,06 EUR), Palfinger (+ 2,95 Prozent auf 22,70 EUR), Rosenbauer (+ 2,26 Prozent auf 31,70 EUR), Semperit (+ 1,72 Prozent auf 11,86 EUR) und Kapsch TrafficCom (+ 1,35 Prozent auf 9,00 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Raiffeisen (-2,54 Prozent auf 17,28 EUR), Polytec (-2,21 Prozent auf 3,54 EUR), DO (-1,87 Prozent auf 147,20 EUR), Verbund (-1,67 Prozent auf 73,75 EUR) und Marinomed Biotech (-1,47 Prozent auf 16,70 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 550 553 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 24,771 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,94 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

