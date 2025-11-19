OMV Aktie

OMV-Investment im Blick 19.11.2025 10:05:09

ATX-Wert OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OMV von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in OMV gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse Wien Handel mit OMV-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das OMV-Papier an diesem Tag bei 38,28 EUR. Bei einem OMV-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 26,123 OMV-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.11.2025 1 253,40 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 47,98 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 25,34 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von OMV belief sich zuletzt auf 16,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

