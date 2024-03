Angespannte Stimmung in Wien: ATX verliert zum Ende des Donnerstagshandels

ATX-Kurs am Donnerstag zum Handelsschluss.

Letztendlich beendete der ATX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 3 386,00 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 109,435 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,026 Prozent auf 3 389,56 Punkte an der Kurstafel, nach 3 390,45 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 368,14 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 398,54 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 0,168 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 07.02.2024, wurde der ATX mit 3 378,98 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 07.12.2023, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 290,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.03.2023, wurde der ATX mit 3 537,86 Punkten berechnet.

Der Index büßte auf Jahressicht 2024 bereits um 0,763 Prozent ein. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 3 489,80 Punkten. Bei 3 305,62 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit Lenzing (+ 1,93 Prozent auf 29,05 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,83 Prozent auf 18,35 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,81 Prozent auf 42,25 EUR), Wienerberger (+ 1,38 Prozent auf 32,22 EUR) und CA Immobilien (+ 1,16 Prozent auf 30,50 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Raiffeisen (-1,58 Prozent auf 19,88 EUR), OMV (-1,36 Prozent auf 39,97 EUR), Verbund (-1,16 Prozent auf 67,90 EUR), Vienna Insurance (-0,73 Prozent auf 27,15 EUR) und BAWAG (-0,27 Prozent auf 54,50 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 566 630 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 24,215 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick

Im ATX verzeichnet die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,93 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at