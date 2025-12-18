Roche Aktie
|316,30CHF
|-0,80CHF
|-0,25%
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
Roche Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Roche von 300 auf 320 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Luisa Hector traut dem Brustkrebsmedikament Giredestrant nach positiven Studien deutlich mehr zu und setzt nun ihre Schätzung für den Spitzenumsatz bei 11 Milliarden Schweizer Franken pro Jahr an, wie sie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb. Bei Patienten im Frühstadium sollte sich mit dem Medikament ein Paradigmenwechsel in der Behandlung anbahnen, jedoch dürften die Arzneimittelbehörden und Mediziner vorher sicherlich längerfristige Studiendaten sehen wollen./rob/tav/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Hold
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
320,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
315,80 CHF
|
Abst. Kursziel*:
1,33%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
316,30 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,17%
|
Analyst Name::
Luisa Hector
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Roche AG (Genussschein)
|315,40
|-0,54%
