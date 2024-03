Angespannte Stimmung in Zürich: SLI nachmittags mit Abgaben

Am Donnerstag verbucht der SLI um 15:42 Uhr via SIX Verluste in Höhe von 0,54 Prozent auf 1 920,22 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,198 Prozent auf 1 926,74 Punkte an der Kurstafel, nach 1 930,56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1 919,39 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 931,53 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der SLI bereits um 1,10 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.02.2024, lag der SLI bei 1 820,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.12.2023, wurde der SLI mit 1 793,43 Punkten berechnet. Der SLI wies vor einem Jahr, am 14.03.2023, einen Stand von 1 701,76 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,89 Prozent. Bei 1 931,53 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Lonza (+ 1,72 Prozent auf 479,30 CHF), Logitech (+ 1,66 Prozent auf 83,38 CHF), Sonova (+ 1,12 Prozent auf 288,00 CHF), Swiss Re (+ 1,03 Prozent auf 112,95 CHF) und Richemont (+ 0,88 Prozent auf 149,00 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil ams (-6,37 Prozent auf 1,13 CHF), Swiss Life (-5,38 Prozent auf 630,20 CHF), Roche (-4,07 Prozent auf 231,20 CHF), SGS SA (-2,95 Prozent auf 85,62 CHF) und Straumann (-1,95 Prozent auf 145,75 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Im SLI sticht die ams-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 605 463 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 256,386 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,91 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Unter den Aktien im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,80 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at