Angespannte Stimmung in Zürich: SLI verbucht mittags Verluste

Am dritten Tag der Woche ziehen sich die Anleger in Zürich zurück.

Am Mittwoch tendiert der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,30 Prozent tiefer bei 1 819,82 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,155 Prozent auf 1 822,52 Punkte an der Kurstafel, nach 1 825,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 826,03 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 815,68 Zählern.

SLI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,648 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, den Stand von 1 776,68 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, wies der SLI 1 627,68 Punkte auf. Der SLI verzeichnete am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2023, den Wert von 1 764,76 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 3,19 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 829,64 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Swiss Life (+ 1,03 Prozent auf 626,80 CHF), Zurich Insurance (+ 0,94 Prozent auf 442,50 CHF), Schindler (+ 0,74 Prozent auf 217,10 CHF), UBS (+ 0,65 Prozent auf 26,17 CHF) und Swisscom (+ 0,62 Prozent auf 518,80 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen ams (-3,25 Prozent auf 2,09 CHF), Novartis (-2,58 Prozent auf 90,20 CHF), Straumann (-2,16 Prozent auf 131,65 CHF), Holcim (-1,21 Prozent auf 67,02 CHF) und Sonova (-1,07 Prozent auf 276,20 CHF) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im SLI

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Novartis-Aktie aufweisen. 1 867 026 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 275,319 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SLI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie weist mit 8,81 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Mit 6,50 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at