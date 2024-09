Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX mittags leichter

Anleger in Frankfurt treten aktuell den Rückzug an.

Um 12:10 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,27 Prozent leichter bei 18 648,64 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 1,784 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,415 Prozent auf 18 621,78 Punkte an der Kurstafel, nach 18 699,40 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 18 667,27 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18 621,78 Punkten.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 16.08.2024, lag der DAX-Kurs bei 18 322,40 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, wurde der DAX mit einer Bewertung von 18 002,02 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, wurde der DAX mit 15 893,53 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 11,21 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 18 990,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Porsche (+ 1,31 Prozent auf 67,96 EUR), Zalando (+ 0,68 Prozent auf 23,71 EUR), EON SE (+ 0,48 Prozent auf 13,61 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,37 Prozent auf 93,42 EUR) und SAP SE (+ 0,25 Prozent auf 201,15 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Sartorius vz (-2,35 Prozent auf 240,60 EUR), Siemens Energy (-2,19 Prozent auf 28,57 EUR), Infineon (-1,71 Prozent auf 29,32 EUR), Fresenius SE (-1,59 Prozent auf 33,96 EUR) und Siemens Healthineers (-1,08 Prozent auf 49,25 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Commerzbank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 2 182 580 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 234,058 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,58 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,11 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

