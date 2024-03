Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX fällt zum Ende des Montagshandels

Der LUS-DAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,23 Prozent leichter bei 17 714,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 17 684,50 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 763,50 Zählern.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, einen Wert von 16 944,00 Punkten auf. Der LUS-DAX lag noch vor drei Monaten, am 04.12.2023, bei 16 433,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, einen Stand von 15 635,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,79 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 633,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell MTU Aero Engines (+ 2,69 Prozent auf 225,10 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,28 Prozent auf 120,68 EUR), QIAGEN (+ 1,25 Prozent auf 40,38 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,15 Prozent auf 429,70 EUR) und SAP SE (+ 1,08 Prozent auf 175,22 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Fresenius SE (-4,22 Prozent auf 24,71 EUR), Daimler Truck (-4,01 Prozent auf 42,83 EUR), Zalando (-3,33 Prozent auf 19,14 EUR), Porsche (-3,12 Prozent auf 83,76 EUR) und Covestro (-2,10 Prozent auf 49,36 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im LUS-DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 8 172 832 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 202,327 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,02 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,39 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at