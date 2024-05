Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX sackt schlussendlich ab

Am Dienstagabend hielten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Der LUS-DAX schloss am Dienstag nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 18 713,50 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 18 742,50 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 633,00 Zählern.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, bei 17 857,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 14.02.2024, bei 16 997,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, wies der LUS-DAX einen Stand von 15 901,00 Punkten auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 11,76 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 18 849,00 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Sartorius vz (+ 4,51 Prozent auf 289,50 EUR), Commerzbank (+ 3,21 Prozent auf 14,33 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,61 Prozent auf 121,85 EUR), Merck (+ 2,46 Prozent auf 158,30 EUR) und Porsche (+ 1,71 Prozent auf 85,44 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Brenntag SE (-8,22 Prozent auf 71,44 EUR), Rheinmetall (-3,56 Prozent auf 516,01 EUR), Hannover Rück (-3,53 Prozent auf 227,00 EUR), Siemens (-1,46 Prozent auf 185,24 EUR) und Deutsche Börse (-1,45 Prozent auf 180,25 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Im LUS-DAX weist die EON SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 10 147 053 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 205,502 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 3,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,61 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

