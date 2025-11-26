DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Siemens-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Siemens eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Siemens-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 132,06 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Siemens-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 7,572 Siemens-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 718,92 EUR, da sich der Wert eines Siemens-Papiers am 25.11.2025 auf 227,00 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 71,89 Prozent.

Der Siemens-Wert an der Börse wurde auf 175,03 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at