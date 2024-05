Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter

Der MDAX notierte im XETRA-Handel letztendlich um 2,04 Prozent leichter bei 26 580,41 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 245,392 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0,000 Prozent fester bei 27 134,66 Punkten, nach 27 134,66 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 27 141,30 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 575,85 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der MDAX bereits um 2,00 Prozent nach. Der MDAX notierte noch vor einem Monat, am 29.04.2024, bei 26 344,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.02.2024, wurde der MDAX auf 25 824,65 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 29.05.2023, notierte der MDAX bei 26 923,47 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 sank der Index bereits um 0,961 Prozent. Bei 27 641,56 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 25 075,79 Zählern.

MDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell freenet (+ 0,95 Prozent auf 23,40 EUR), MorphoSys (+ 0,44 Prozent auf 68,15 EUR), Talanx (+ 0,21 Prozent auf 72,85 EUR), ENCAVIS (+ 0,12 Prozent auf 17,06 EUR) und Fraport (+ 0,10 Prozent auf 51,20 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil Delivery Hero (-6,37 Prozent auf 27,65 EUR), Aroundtown SA (-6,19 Prozent auf 2,06 EUR), SMA Solar (-5,57 Prozent auf 50,00 EUR), thyssenkrupp (-4,15 Prozent auf 4,55 EUR) und KION GROUP (-3,98 Prozent auf 44,38 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 9 230 072 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 19,044 Mrd. Euro weist die Talanx-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Die Lufthansa-Aktie weist mit 5,10 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 17,93 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at