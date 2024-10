Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verbucht Verluste

Am Montag verbucht der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,06 Prozent auf 26 833,92 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 263,344 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,366 Prozent stärker bei 26 948,20 Punkten in den Handel, nach 26 850,01 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26 616,24 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26 976,03 Punkten.

MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, wurde der MDAX mit 25 046,52 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, betrug der MDAX-Kurs 25 728,13 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, mit 25 403,14 Punkten bewertet.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,016 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 23 476,10 Punkten.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit JENOPTIK (+ 5,63 Prozent auf 28,88 EUR), HelloFresh (+ 4,02 Prozent auf 9,68 EUR), HUGO BOSS (+ 2,70 Prozent auf 41,40 EUR), Stabilus SE (+ 1,86 Prozent auf 38,40 EUR) und KION GROUP (+ 1,76 Prozent auf 36,92 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil thyssenkrupp (-3,36 Prozent auf 3,30 EUR), HENSOLDT (-2,98 Prozent auf 29,34 EUR), LEG Immobilien (-2,11 Prozent auf 92,02 EUR), Aurubis (-2,06 Prozent auf 64,15 EUR) und AIXTRON SE (-1,76 Prozent auf 15,38 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 459 188 Aktien gehandelt. Mit 19,083 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

In diesem Jahr hat die thyssenkrupp-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Unter den Aktien im Index bietet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 15,81 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at