thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
|
03.12.2025 15:47:38
AKTIE IM FOKUS: Thyssenkrupp unter Druck - Skepsis vor Geschäftsbericht
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nur wenige Tage vor der Vorstellung des Geschäftsberichts sind die Aktien von thyssenkrupp am Mittwoch nach einer skeptischen Analysteneinschätzung unter die Räder gekommen.
Die Papiere weiteten im Tagesverlauf ihre Verluste immer weiter aus und standen zuletzt als einer der schwächsten Werte im MDAX mit fast neun Prozent im Minus. Damit setzten sich die starken Kursschwankungen der Aktie weiter fort, unter dem Strich pendelt das Papier jedoch seit Mitte Oktober bei Kursen um 9 Euro seitwärts.
Börsianer verwiesen zur Begründung der jüngsten Kursverluste auf einen Kommentar der US-Bank JPMorgan, die das Kursziel für die Thyssenkrupp-Aktie trotz guter Aussichten für die Branche senkte und in der europäischen "Stahl-Renaissance" eher auf Konkurrenten wie voestalpine, ArcelorMittal und SSAB setzt.
Öl ins Feuer goss womöglich auch ein Bericht der "Rheinischen Post", demzufolge der an Thyssenkrupp Steel interessierte indische Konzern Jindal keine Gewerkschaft im Unternehmen dulde und deswegen ein Deal schwierig werden könne.
Zudem verwiesen Börsianer auch ein Interview mit Stahl-Chefin Marie Jaroni in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", in dem sie die Kosten für den Umbau auf einen mittleren dreistelligen Millionen-Betrag bezifferte. Thyssenkrupp legt am kommenden Dienstag (9. Dezember) seine Bilanz für das Geschäftsjahr 2024/25 vor./tav/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu thyssenkrupp AGmehr Nachrichten
|
09:30
|Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
03.12.25
|XETRA-Handel MDAX zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
03.12.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
03.12.25
|AKTIE IM FOKUS: Thyssenkrupp unter Druck - Skepsis vor Geschäftsbericht (dpa-AFX)
|
03.12.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
03.12.25
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX fällt zum Start (finanzen.at)
|
02.12.25
|Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
02.12.25
|Schwacher Handel: Das macht der MDAX aktuell (finanzen.at)
Analysen zu thyssenkrupp AGmehr Analysen
|03.12.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|14.08.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|11.08.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|12.06.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|27.05.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|14.08.25
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|29.07.25
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|16.07.25
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|25.11.24
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.11.24
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|thyssenkrupp AG
|9,03
|1,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX nach Verschnaufpause wieder höher -- DAX legt zu -- Kräftige Kursgewinne in Japan - China-Börsen wenig verändert
Der heimische Aktiennmarkt zeigt sich mit Aufschlägen. Auch der DAX gewinnt im Donnerstagshandel. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.