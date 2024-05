Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So bewegt sich der DAX aktuell

Am Freitag notiert der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,25 Prozent leichter bei 18 691,18 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,845 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,136 Prozent schwächer bei 18 713,25 Punkten in den Freitagshandel, nach 18 738,81 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Freitag bei 18 627,91 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 716,34 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der DAX bereits um 0,437 Prozent. Vor einem Monat, am 17.04.2024, wies der DAX einen Stand von 17 770,02 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, den Stand von 17 117,44 Punkten. Der DAX stand vor einem Jahr, am 17.05.2023, bei 15 951,30 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 11,46 Prozent. Bei 18 892,92 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Commerzbank (+ 1,98 Prozent auf 15,47 EUR), Deutsche Börse (+ 1,43 Prozent auf 184,10 EUR), Symrise (+ 1,19 Prozent auf 101,75 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,95 Prozent auf 458,70 EUR) und Allianz (+ 0,45 Prozent auf 267,50 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil EON SE (-4,89 Prozent auf 12,75 EUR), Zalando (-4,24 Prozent auf 24,18 EUR), Sartorius vz (-2,77 Prozent auf 269,90 EUR), Fresenius SE (-2,21 Prozent auf 27,89 EUR) und MTU Aero Engines (-2,13 Prozent auf 229,80 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 186 625 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 205,548 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,00 erwartet. Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,54 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at