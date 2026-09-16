NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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16.09.2026 18:56:30
Apple, Nvidia Eye Major Entry into AI Servers: Report
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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16.09.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
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16.09.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
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16.09.26
|Schwacher Handel: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
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16.09.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite fällt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
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16.09.26
|Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
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16.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag freundlich (finanzen.at)
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16.09.26
|Aufschläge in New York: So performt der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
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16.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 nachmittags in Grün (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
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|Bernstein Research
|27.08.26
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|14.09.26
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|27.08.26
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|27.08.26
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|27.08.26
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|18.03.26
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|20.11.25
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|20.08.25
|NVIDIA Hold
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|10.01.25
|NVIDIA Hold
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|21.11.24
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|26 540,00
|0,61%
|Apple Inc.
|291,30
|0,57%
|NVIDIA Corp.
|189,22
|1,64%