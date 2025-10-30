Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
30.10.2025 16:15:00
Apple App Store: Mehrere Einreichungen gleichzeitig prüfen lassen
App-Entwickler können mehrere Einreichungen gleichzeitig im App Store prüfen lassen. Neuigkeiten gibt es auch bei Custom Product Pages und Offer Codes.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
