Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
13.01.2026 16:57:00
Apple Creator Studio: Abo-Paket für Kreativ-Software
Apple schnürt ein neues Abo-Paket für Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro und weitere Tools. Programme können monatlich oder jährlich abonniert werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
