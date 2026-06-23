Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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23.06.2026 18:18:09

Apple Just Closed Its First Unionized U.S. Store

The company said it had shuttered a Maryland location because of “declining conditions” in a surrounding mall. The union accuses Apple of retaliation.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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