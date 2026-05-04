Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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04.05.2026 18:01:34
Apple Services Strength Offsets Slower App Downloads
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Nachrichten zu Apple Inc.
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04.05.26
|Montagshandel in New York: Dow Jones zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
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03.05.26
|Start-ups challenge Apple over curbs on AI ‘vibe coding’ apps (Financial Times)
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01.05.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
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01.05.26
|MÄRKTE USA/Wall Street mit neuen Rekorden - Apple überzeugt (Dow Jones)
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01.05.26
|Apple-Aktie im Aufwind: Milliardengewinn trotz Chip-Krise und Kostenexplosion (finanzen.at)
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01.05.26
|Gewinne in New York: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
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01.05.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones klettert am Freitagmittag (finanzen.at)
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