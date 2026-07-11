Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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11.07.2026 14:19:20
Apple sues OpenAI over stealing 'trade secrets'
Apple has accused the company behind ChatGPT and two of its former employees of misappropriating its trade secrets to benefit OpenAI's foray into consumer hardware.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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