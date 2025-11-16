Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
16.11.2025 17:54:00
Apple und OpenAI müssen sich der Klage Elon Musks stellen
Ein US-Gericht hat die Kartellklage von Musks Unternehmen xAI gegen Apple und OpenAI als zulässig erachtet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
