ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
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01.10.2026 20:37:35
Arm vs. ASML: Which Semiconductor Stock Is a Better Buy in 2026?
As the demand for high-performance computing accelerates, investors often struggle to choose between the architects of chip design and the manufacturers of chipmaking hardware. Choosing between Arm (NASDAQ:ARM) and ASML (NASDAQ:ASML) requires understanding their distinct roles.
Arm licenses its intellectual property to hundreds of companies, earning royalties on nearly every smartphone sold globally. Meanwhile, ASML provides the essential machinery that allows foundries to print those designs onto silicon. Both companies are vital players among semiconductor stocks, but they offer different paths to growth.
Arm operates a high-margin business model centered on licensing its compute platform and central processing unit designs. The company provides the fundamental blueprints that power the mobile world and is increasingly gaining traction in the automotive and cloud data center sectors. Because it does not manufacture physical chips, its asset-light model allows it to scale across the entire industry without the heavy costs of factory ownership.
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Nachrichten zu ASML NV
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01.10.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
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01.10.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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01.10.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 notiert am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
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01.10.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 sackt nachmittags ab (finanzen.at)
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01.10.26
|Börse Europa in Rot: So steht der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
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01.10.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht am Donnerstagmittag Abschläge (finanzen.at)
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01.10.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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01.10.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu ASML NV
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|ASML Holding NV NY Registered Shs
|1 610,00
|0,00%
|ASML NV
|1 615,20
|0,32%
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