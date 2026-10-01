ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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01.10.2026 20:37:35

Arm vs. ASML: Which Semiconductor Stock Is a Better Buy in 2026?

As the demand for high-performance computing accelerates, investors often struggle to choose between the architects of chip design and the manufacturers of chipmaking hardware. Choosing between Arm (NASDAQ:ARM) and ASML (NASDAQ:ASML) requires understanding their distinct roles.

Arm licenses its intellectual property to hundreds of companies, earning royalties on nearly every smartphone sold globally. Meanwhile, ASML provides the essential machinery that allows foundries to print those designs onto silicon. Both companies are vital players among semiconductor stocks, but they offer different paths to growth.

Arm operates a high-margin business model centered on licensing its compute platform and central processing unit designs. The company provides the fundamental blueprints that power the mobile world and is increasingly gaining traction in the automotive and cloud data center sectors. Because it does not manufacture physical chips, its asset-light model allows it to scale across the entire industry without the heavy costs of factory ownership.

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30.09.26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
28.09.26 ASML NV Buy UBS AG
15.09.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
14.09.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

ASML Holding NV NY Registered Shs 1 610,00 0,00% ASML Holding NV NY Registered Shs
ASML NV 1 615,20 0,32% ASML NV

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