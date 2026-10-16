ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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16.10.2026 19:16:23

ASML: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third quarter of 2026 earnings call, held on Oct. 14, 2026, ASML (NASDAQ:ASML) announced record total net sales of €11.7 billion driven by expanding chipmaker investments in artificial intelligence infrastructure. Semiconductor manufacturers are facing prolonged product shortages, making the company's chip-printing tools indispensable for global technology growth. Three things management said stand out.

Semiconductor manufacturers are contending with supply deficits across advanced memory and processing microchips. Customers are lengthening their purchasing windows to 2030 to guarantee equipment deliveries for long-term factory expansions.

To meet customer demand, management is expanding output targets for extreme ultraviolet (EUV) systems, which use short wavelengths of light to print tiny circuits, and deep ultraviolet (DUV) immersion tools beyond previously planned growth rates.

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16.10.26 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 ASML NV Buy UBS AG
15.10.26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
14.10.26 ASML NV Kaufen DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel

ASML Holding NV NY Registered Shs 1 460,00 -1,02% ASML Holding NV NY Registered Shs
ASML NV 1 460,60 -1,16% ASML NV

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