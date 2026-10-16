ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
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16.10.2026 19:16:23
ASML: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third quarter of 2026 earnings call, held on Oct. 14, 2026, ASML (NASDAQ:ASML) announced record total net sales of €11.7 billion driven by expanding chipmaker investments in artificial intelligence infrastructure. Semiconductor manufacturers are facing prolonged product shortages, making the company's chip-printing tools indispensable for global technology growth. Three things management said stand out.
Semiconductor manufacturers are contending with supply deficits across advanced memory and processing microchips. Customers are lengthening their purchasing windows to 2030 to guarantee equipment deliveries for long-term factory expansions.
To meet customer demand, management is expanding output targets for extreme ultraviolet (EUV) systems, which use short wavelengths of light to print tiny circuits, and deep ultraviolet (DUV) immersion tools beyond previously planned growth rates.
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Nachrichten zu ASML NV
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16.10.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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16.10.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
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16.10.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
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16.10.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 bewegt sich am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)
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16.10.26
|STOXX 50 aktuell: So performt der STOXX 50 am Freitagmittag (finanzen.at)
|
16.10.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Freitagmittag zu (finanzen.at)
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16.10.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
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16.10.26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu ASML NV
|16.10.26
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.10.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|16.10.26
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.10.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|16.10.26
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|14.10.26
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|14.10.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.10.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ASML Holding NV NY Registered Shs
|1 460,00
|-1,02%
|ASML NV
|1 460,60
|-1,16%
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