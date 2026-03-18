HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
|
18.03.2026 02:01:30
AT1 bond market reopens with HSBC raising US$2.5 billion
The firm is the largest issuer of AT1s globally with more than US$23 billion of the deeply subordinated bonds outstandingWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
|
16.03.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 am Montagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12.03.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
12.03.26
|Handel in London: FTSE 100 beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
12.03.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
12.03.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 verliert nachmittags (finanzen.at)
|
12.03.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
12.03.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
12.03.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
Analysen zu HSBC Holdings plc
|17.03.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|03.03.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|03.03.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|25.02.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|27.11.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|29.10.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|28.10.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|17.03.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|03.03.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|HSBC Holdings PLC ADR Cert Deposito Arg Repr 0.5 ADRs
|59 000,00
|2,88%
|HSBC Holdings plc (Spons. ADRs)
|70,50
|0,71%
|HSBC Holdings plc
|14,08
|1,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor Fed-Zinsentscheid: ATX stabil erwartet -- DAX dürfte im Plus starten -- Asiens Börsen mehrheitlich fester
Der heimische Leitindex dürfte wenig bewegt in den dritten Handelstag der Woche starten. Der deutsche Leitindex wird freundlich erwartet. An den Börsen in Asien geht es mehrheitlich nach oben.