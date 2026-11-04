AT & S Aktie
WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985
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04.11.2026 15:31:30
ATS Q2 2027 Earnings Call Transcript
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Nachrichten zu AT & S (AT&S)
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05.11.26
|Schwacher Handel: ATX Prime letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
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05.11.26
|Börse Wien: ATX sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
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05.11.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime nachmittags stärker (finanzen.at)
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05.11.26
|Donnerstagshandel in Wien: ATX im Aufwind (finanzen.at)
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05.11.26
|Zuversicht in Wien: Börsianer lassen ATX Prime steigen (finanzen.at)
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05.11.26
|Pluszeichen in Wien: ATX präsentiert sich mittags fester (finanzen.at)
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05.11.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
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05.11.26
|Pluszeichen in Wien: ATX Prime notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
Analysen zu AT & S (AT&S)
|08.10.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|AT & S kaufen
|Erste Group Bank
|05.08.26
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|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|AT & S verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|AT & S kaufen
|Erste Group Bank
|05.08.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|AT & S verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|AT & S kaufen
|Erste Group Bank
|05.08.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|AT & S verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.25
|AT & S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.24
|AT & S verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.24
|AT & S verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.07.23
|AT & S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.26
|AT & S neutral
|Erste Group Bank
|05.11.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
|15.10.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
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|Deutsche Bank AG
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|AT & S (AT&S)
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|-15,62%
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Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer ins Minus fielen. An der Wall Street ging es ebenso stark nach unten. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.