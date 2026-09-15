ATX aktuell: ATX in Rot

In Wien stehen die Signale am Dienstagmittag auf Stabilisierung.

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,18 Prozent schwächer bei 6 750,96 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 194,379 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,028 Prozent auf 6 765,09 Punkte an der Kurstafel, nach 6 763,22 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 6 687,09 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 769,53 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, notierte der ATX bei 6 733,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, wies der ATX einen Wert von 6 420,63 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 645,88 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 26,14 Prozent zu Buche. 6 914,35 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 3,43 Prozent auf 156,60 EUR), voestalpine (+ 1,14 Prozent auf 44,50 EUR), DO (+ 0,62 Prozent auf 196,00 EUR), PORR (+ 0,41 Prozent auf 36,35 EUR) und BAWAG (+ 0,34 Prozent auf 177,90 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen EVN (-1,04 Prozent auf 28,45 EUR), Erste Group Bank (-1,00 Prozent auf 118,70 EUR), Vienna Insurance (-0,84 Prozent auf 70,90 EUR), Andritz (-0,72 Prozent auf 82,50 EUR) und OMV (-0,56 Prozent auf 71,55 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 130 623 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 47,391 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

ATX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,84 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at