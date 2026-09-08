EVN Aktie

29,30EUR 0,40EUR 1,38%
EVN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053

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08.09.2026 09:25:00

EVN kaufen

Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen EVN leicht von 36,00 auf 36,50 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von Analyst Christoph Schultes für die Titel des Energieversorgers unverändert beibehalten.

Die Erste Group-Experten verweisen in der aktuellen Studie auf starke Zahlen der EVN für die ersten drei Quartale 2025/26 sowie eine angehobene Prognose. Zu den wichtigsten Highlights zählten die stärkere operative Entwicklung, bei der das EBITDA und das EBIT um 4,9 Prozent bzw. 3,0 Prozent stiegen, sowie das Nettoergebnis, das um 20,8 Prozent auf 525,1 Mio. Euro zulegte.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten nun 2,75 Euro für 2025/26, sowie 2,60 bzw. 2,64 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,95 Euro für 2025/26, sowie 1,00 bzw. 1,05 Euro für 2026/27 bzw. 2027/28.

Am Dienstag notierten die EVN-Titel im Frühhandel an der Wiener Börse bei 28,90 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ger/moe

ISIN AT0000741053 WEB http://www.evn.at

AFA0026 2026-09-08/09:25

Zusammenfassung: EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) kaufen
Unternehmen:
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 		Analyst:
Erste Group Bank 		Kursziel:
36,50 €
Rating jetzt:
kaufen 		Kurs*:
29,25 € 		Abst. Kursziel*:
24,79%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
29,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,79%
Analyst Name::
Christoph Schultes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,20 1,04% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)

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08:22 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
08:21 Sanofi Equal Weight Barclays Capital
08:20 Roche Overweight Barclays Capital
08:19 Sartorius Stedim Biotech Overweight Barclays Capital
08:19 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
08:16 Novartis Equal Weight Barclays Capital
08:15 GSK Underweight Barclays Capital
08:15 arGEN-X Overweight Barclays Capital
08:14 AstraZeneca Overweight Barclays Capital
08:09 Merck Equal Weight Barclays Capital
08:08 Bayer Overweight Barclays Capital
07:41 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:39 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:16 Fresenius Buy UBS AG
07:07 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:06 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:05 SAP Neutral UBS AG
07:04 ASML NV Buy UBS AG
06:52 FedEx Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:49 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:46 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
06:39 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:37 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:36 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:31 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.09.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
07.09.26 DWS Group Buy Jefferies & Company Inc.
07.09.26 Unilever Outperform Bernstein Research
07.09.26 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
07.09.26 Danone Outperform Bernstein Research
07.09.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
07.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
07.09.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
07.09.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
07.09.26 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
07.09.26 Unilever Hold Deutsche Bank AG
07.09.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
07.09.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
07.09.26 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
07.09.26 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
07.09.26 ASOS Equal Weight Barclays Capital
07.09.26 Grand City Properties Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.09.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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07.09.26 Deutsche Bank Buy Warburg Research
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