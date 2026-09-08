EVN Aktie
|29,30EUR
|0,40EUR
|1,38%
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
EVN kaufen
Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen EVN leicht von 36,00 auf 36,50 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von Analyst Christoph Schultes für die Titel des Energieversorgers unverändert beibehalten.
Die Erste Group-Experten verweisen in der aktuellen Studie auf starke Zahlen der EVN für die ersten drei Quartale 2025/26 sowie eine angehobene Prognose. Zu den wichtigsten Highlights zählten die stärkere operative Entwicklung, bei der das EBITDA und das EBIT um 4,9 Prozent bzw. 3,0 Prozent stiegen, sowie das Nettoergebnis, das um 20,8 Prozent auf 525,1 Mio. Euro zulegte.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten nun 2,75 Euro für 2025/26, sowie 2,60 bzw. 2,64 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,95 Euro für 2025/26, sowie 1,00 bzw. 1,05 Euro für 2026/27 bzw. 2027/28.
Am Dienstag notierten die EVN-Titel im Frühhandel an der Wiener Börse bei 28,90 Euro.
Analysierendes Institut Erste Group
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ger/moe
ISIN AT0000741053 WEB http://www.evn.at
AFA0026 2026-09-08/09:25
|Zusammenfassung: EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) kaufen
|
Unternehmen:
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|
Analyst:
Erste Group Bank
|
Kursziel:
36,50 €
|
Rating jetzt:
kaufen
|
Kurs*:
29,25 €
|
Abst. Kursziel*:
24,79%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
29,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,79%
|
Analyst Name::
Christoph Schultes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|
07.09.26
|ATX aktuell: ATX liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
07.09.26
|Handel in Wien: Am Montagnachmittag Gewinne im ATX (finanzen.at)
|
07.09.26
|Börse Wien in Grün: ATX klettert mittags (finanzen.at)
|
04.09.26
|Freitagshandel in Wien: ATX-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
03.09.26
|Zuversicht in Wien: ATX liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
03.09.26
|Freundlicher Handel: Am Nachmittag Pluszeichen im ATX (finanzen.at)
|
03.09.26
|Aufschläge in Wien: ATX Prime mittags im Aufwind (finanzen.at)
|
03.09.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX am Mittag mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|09:25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|27.08.26
|EVN buy
|Baader Bank
|12.06.26
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|28.05.26
|EVN add
|Baader Bank
|03.04.26
|EVN
|Barclays Capital
|09:25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|27.08.26
|EVN buy
|Baader Bank
|12.06.26
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|28.05.26
|EVN add
|Baader Bank
|03.04.26
|EVN
|Barclays Capital
|09:25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|27.08.26
|EVN buy
|Baader Bank
|12.06.26
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|30.12.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|15.10.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|06.01.26
|EVN verkaufen
|Baader Bank
|18.12.25
|EVN Reduce
|Baader Bank
|08.12.25
|EVN verkaufen
|Baader Bank
|11.04.17
|EVN neutral
|Deutsche Bank AG
|02.03.17
|EVN neutral
|Kepler Cheuvreux
|02.03.17
|EVN Hold
|Deutsche Bank AG
|01.03.17
|EVN Hold
|Deutsche Bank AG
|18.02.16
|EVN neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|29,20
|1,04%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:14
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10:10
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|09:39
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|08:47
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|08:22
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|08:21
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|08:20
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|08:19
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|08:19
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|08:16
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|08:15
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|08:15
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|08:14
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|08:09
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|08:08
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|07:41
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Fresenius Buy
|UBS AG
|07:07
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|SAP Neutral
|UBS AG
|07:04
|ASML NV Buy
|UBS AG
|06:52
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:49
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:39
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:36
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|07.09.26
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research