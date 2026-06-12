Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien des niederösterreichischen Energieversorgers EVN von 35,50 auf 36,00 Euro erhöht. Der zuständige Experte Christoph Schultes bestätigte gleichzeitig seine Kaufempfehlung "Buy". Zum Vergleich: Am Donnerstag notierten die EVN-Aktien an der Wiener Börse zum Handelsschluss bei 28,40 Euro.

"Da bereits mehr als zwei Drittel des Geschäftsjahres 2025/26 hinter uns liegen, verbessert sich die Ertragsprognose weiter", so Schultes. Das Unternehmen habe zwar seine Prognose bestätigt und strebe einen Jahresüberschuss in der Größenordnung von 430 bis 480 Mio. Euro an, "wir gehen jedoch davon aus, dass die Ergebnisse am oberen Ende dieser Spanne liegen werden."

Für das Geschäftsjahr 2025/26 der EVN prognostizieren die Erste-Analysten derzeit einen Gewinn von 2,69 (statt 2,66) Euro je Aktie. Die Schätzungen für die Folgejahre liegen bei 2,51 statt 2,45 (2026/27) und 2,66 statt 2,59 (2027/28) Euro je Aktie. Die Dividende für 2025/26 wird mit 0,95 statt 0,90 für 2026/27 mit 1,00 statt 0,95 und für 2027/28 mit 1,05 statt 1,00 Euro pro Anteil erwartet.

Analysierendes Institut Erste Group Research

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rst/spa

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