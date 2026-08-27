EVN Aktie
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WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
EVN buy
Die Analysten der Baader Bank hat ihr Kursziel für die Aktie des niederösterreichischen Energieversorgers EVN von 33,60 Euro bestätigt. Im Mai lag das Kursziel noch bei 32,1 Euro. Der zuständige Analyst Pierre-Alexandre Ramondenc bekräftigte in Reaktion auf die gemeldeten Drittquartalszahlen auch seine Empfehlung "add" für die EVN-Aktien.
Laut Ramondec stellt die EVN implizit ein schwächeres viertes Quartal in Aussicht, da der gemeldete Nettogewinn für die ersten 9 Monaten bei 525 Millionen Euro und damit über der angehobenen Prognosespanne für das Gesamtjahr von 470 bis 490 Millionen Euro liegt.
Die Ergebniszahlen seien aber stark von Einmaleffekten geprägt, so der Analyst. Das aussagekräftigere Signal sei das Wachstum des bereinigten EBITDA von 4,9 Prozent vor dem Hintergrund einer schwachen Wind- und Wasserkraftentwicklung. Er erwartet dass seine eigene Gesamtjahresgewinnprognose von 464 Mio. Euro leicht übertroffen wird und bestätigt die Emfehlung "Buy".
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader-Analysten 2,60 Euro für das Geschäftsjahr 2025/26 sowie 2,43 bzw. 2,53 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,91 Euro für 2025/26, sowie 0,95 bzw. 1,00 Euro für 2026/27 und 2027/28.
Am Donnerstag zum Mittag notierten die EVN-Titel an der Wiener Börse bei 28,70 Euro.
Analysierendes Institut Baader Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
prcer/mik
ISIN AT0000741053 WEB http://www.evn.at
AFA0026 2026-08-27/14:19
|Zusammenfassung: EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) buy
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Unternehmen:
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
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Analyst:
Baader Bank
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Kursziel:
33,60 €
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Rating jetzt:
buy
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Kurs*:
28,85 €
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Abst. Kursziel*:
16,46%
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Rating update:
-
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Kurs aktuell:
28,75 €
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Abst. Kursziel aktuell:
16,87%
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Analyst Name::
Pierre-Alexandre Ramondenc
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KGV*:
-
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