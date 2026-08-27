EVN Aktie

28,80EUR 0,35EUR 1,23%
EVN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.08.2026 14:19:00

EVN buy

Die Analysten der Baader Bank hat ihr Kursziel für die Aktie des niederösterreichischen Energieversorgers EVN von 33,60 Euro bestätigt. Im Mai lag das Kursziel noch bei 32,1 Euro. Der zuständige Analyst Pierre-Alexandre Ramondenc bekräftigte in Reaktion auf die gemeldeten Drittquartalszahlen auch seine Empfehlung "add" für die EVN-Aktien.

Laut Ramondec stellt die EVN implizit ein schwächeres viertes Quartal in Aussicht, da der gemeldete Nettogewinn für die ersten 9 Monaten bei 525 Millionen Euro und damit über der angehobenen Prognosespanne für das Gesamtjahr von 470 bis 490 Millionen Euro liegt.

Die Ergebniszahlen seien aber stark von Einmaleffekten geprägt, so der Analyst. Das aussagekräftigere Signal sei das Wachstum des bereinigten EBITDA von 4,9 Prozent vor dem Hintergrund einer schwachen Wind- und Wasserkraftentwicklung. Er erwartet dass seine eigene Gesamtjahresgewinnprognose von 464 Mio. Euro leicht übertroffen wird und bestätigt die Emfehlung "Buy".

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader-Analysten 2,60 Euro für das Geschäftsjahr 2025/26 sowie 2,43 bzw. 2,53 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,91 Euro für 2025/26, sowie 0,95 bzw. 1,00 Euro für 2026/27 und 2027/28.

Am Donnerstag zum Mittag notierten die EVN-Titel an der Wiener Börse bei 28,70 Euro.

Analysierendes Institut Baader Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

prcer/mik

ISIN AT0000741053 WEB http://www.evn.at

AFA0026 2026-08-27/14:19

Zusammenfassung: EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) buy
Unternehmen:
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
33,60 €
Rating jetzt:
buy 		Kurs*:
28,85 € 		Abst. Kursziel*:
16,46%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
28,75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,87%
Analyst Name::
Pierre-Alexandre Ramondenc 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)

mehr Nachrichten

Analysen zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)

mehr Analysen
14:19 EVN buy Baader Bank
12.06.26 EVN kaufen Erste Group Bank
28.05.26 EVN add Baader Bank
03.04.26 EVN Barclays Capital
06.01.26 EVN verkaufen Baader Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,80 1,23% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)

Aktuelle Aktienanalysen

14:19 EVN buy Baader Bank
14:10 Meta Platforms Buy Goldman Sachs Group Inc.
14:08 Hennes & Mauritz AB Sell Goldman Sachs Group Inc.
12:47 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:06 Gerresheimer Neutral UBS AG
11:44 DEUTZ Kaufen DZ BANK
11:13 Gerresheimer Hold Jefferies & Company Inc.
10:01 Flughafen Wien neutral Erste Group Bank
09:38 Delivery Hero Neutral UBS AG
08:57 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:48 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
08:39 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
08:34 Aroundtown Hold Deutsche Bank AG
08:31 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
08:24 Salesforce Neutral UBS AG
08:16 Delivery Hero Hold Jefferies & Company Inc.
08:09 ASOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:57 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
07:49 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
07:29 Enel Market-Perform Bernstein Research
07:24 Dermapharm Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:08 NVIDIA Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:06 Salesforce Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:02 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:01 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
06:58 NVIDIA Outperform Bernstein Research
06:56 Bilfinger Buy UBS AG
06:55 Vestas Wind Systems A-S Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.08.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.08.26 CTS Eventim Kaufen DZ BANK
26.08.26 Broadcom Sector Perform RBC Capital Markets
26.08.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
26.08.26 Schoeller-Bleckmann Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.08.26 BioNTech Buy Deutsche Bank AG
26.08.26 FACC kaufen Erste Group Bank
26.08.26 Formycon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.08.26 Eckert & Ziegler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.08.26 Aroundtown Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.08.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
26.08.26 ING Group Buy Deutsche Bank AG
26.08.26 Deutsche Euroshop Hold Warburg Research
26.08.26 Aroundtown Underperform Jefferies & Company Inc.
26.08.26 FRIEDRICH VORWERK Hold Jefferies & Company Inc.
26.08.26 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
26.08.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
26.08.26 Aroundtown Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.08.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.08.26 Aroundtown Buy Warburg Research
26.08.26 Hennes & Mauritz AB Underweight JP Morgan Chase & Co.
26.08.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen