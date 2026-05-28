Die Analysten der Baader Bank haben ihre Einschätzung "Add" für die Titel des Versorgers EVN nach Halbjahreszahlen bekräftigt. Das 6-Monats-Kursziel bezifferte Analyst Pierre-Alexandre Ramondenc auf 32,1 Euro. Zum Vergleich: An der Wiener Börse notierten die EVN-Titel am Donnerstagnachmittag bei 27,95 Euro.

Die EVN habe gemischte Ergebnisse vorgelegt, schrieb Ramondenc in der am Donnerstag vorgelegten Studie. Widerstandsfähige Netzaktivitäten, höhere Wärmeverkäufe sowie verbesserte Margen im Strom- und Gasvertrieb hätten einen deutlichen Rückgang im Bereich Erzeugung kompensiert. Der bestätigte Ausblick deute auf eine vorsichtige Einschätzung des Unternehmens für das zweite Halbjahr hin.

Die Gewinnschätzung für das Geschäftsjahr 2025/26 beläuft sich auf 2,60 Euro je Titel. Für die beiden Folgejahre werden 2,43 bzw. 2,53 Euro Gewinn je Aktie erwartet. Die Dividendenschätzungen für den Zeitraum 2025/26 bis 2027/28 lauten 0,91, 0,95 und 1,00 Euro je Aktie.

Analysierendes Institut Baader Bank

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