EVN Aktie

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WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053

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28.05.2026 15:52:00

EVN add

Die Analysten der Baader Bank haben ihre Einschätzung "Add" für die Titel des Versorgers EVN nach Halbjahreszahlen bekräftigt. Das 6-Monats-Kursziel bezifferte Analyst Pierre-Alexandre Ramondenc auf 32,1 Euro. Zum Vergleich: An der Wiener Börse notierten die EVN-Titel am Donnerstagnachmittag bei 27,95 Euro.

Die EVN habe gemischte Ergebnisse vorgelegt, schrieb Ramondenc in der am Donnerstag vorgelegten Studie. Widerstandsfähige Netzaktivitäten, höhere Wärmeverkäufe sowie verbesserte Margen im Strom- und Gasvertrieb hätten einen deutlichen Rückgang im Bereich Erzeugung kompensiert. Der bestätigte Ausblick deute auf eine vorsichtige Einschätzung des Unternehmens für das zweite Halbjahr hin.

Die Gewinnschätzung für das Geschäftsjahr 2025/26 beläuft sich auf 2,60 Euro je Titel. Für die beiden Folgejahre werden 2,43 bzw. 2,53 Euro Gewinn je Aktie erwartet. Die Dividendenschätzungen für den Zeitraum 2025/26 bis 2027/28 lauten 0,91, 0,95 und 1,00 Euro je Aktie.

Analysierendes Institut Baader Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

spa/sto

ISIN AT0000741053 WEB http://www.evn.at

AFA0053 2026-05-28/15:52

Zusammenfassung: EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) add
Unternehmen:
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
32,10 €
Rating jetzt:
add 		Kurs*:
27,95 € 		Abst. Kursziel*:
14,85%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
28,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,64%
Analyst Name::
Pierre-Alexandre Ramondenc 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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