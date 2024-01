ATX aktuell: ATX liegt im Minus

Am Mittwoch tendiert der ATX um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,23 Prozent schwächer bei 3 418,49 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 115,406 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,004 Prozent tiefer bei 3 426,27 Punkten, nach 3 426,39 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 429,62 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 3 413,75 Einheiten.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 0,328 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, erreichte der ATX einen Stand von 3 321,76 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 10.10.2023, bei 3 150,31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.01.2023, wies der ATX einen Stand von 3 241,62 Punkten auf.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Raiffeisen (+ 0,80 Prozent auf 18,83 EUR), Telekom Austria (+ 0,63 Prozent auf 7,93 EUR), Andritz (+ 0,46 Prozent auf 54,50 EUR), OMV (+ 0,28 Prozent auf 38,74 EUR) und IMMOFINANZ (+ 0,24 Prozent auf 20,95 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen BAWAG (-2,37 Prozent auf 47,06 EUR), Lenzing (-2,03 Prozent auf 33,80 EUR), AT S (AT&S) (-1,85 Prozent auf 24,42 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,79 Prozent auf 121,00 EUR) und Vienna Insurance (-0,93 Prozent auf 26,75 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 257 167 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 29,444 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,58 erwartet. Die BAWAG-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,79 Prozent, die höchste im Index.

