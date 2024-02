ATX aktuell: ATX verliert

Am Freitagmittag ziehen sich die Anleger in Wien zurück.

Am Freitag verliert der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0,41 Prozent auf 3 355,04 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 110,022 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,010 Prozent auf 3 368,67 Punkte an der Kurstafel, nach 3 369,02 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Freitag bei 3 374,18 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 344,66 Punkten erreichte.

ATX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang einen Verlust von 2,47 Prozent. Vor einem Monat, am 09.01.2024, wies der ATX einen Stand von 3 426,39 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.11.2023, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 202,05 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 09.02.2023, wies der ATX einen Stand von 3 474,86 Punkten auf.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,67 Prozent zurück. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 3 489,80 Punkte. Bei 3 305,62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell Andritz (+ 1,24 Prozent auf 57,20 EUR), Wienerberger (+ 0,88 Prozent auf 32,10 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,70 Prozent auf 21,70 EUR), CA Immobilien (+ 0,68 Prozent auf 29,50 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,57 Prozent auf 38,86 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen Verbund (-6,51 Prozent auf 64,65 EUR), Lenzing (-3,20 Prozent auf 28,70 EUR), Vienna Insurance (-1,16 Prozent auf 25,50 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,07 Prozent auf 41,75 EUR) und EVN (-1,06 Prozent auf 23,30 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die EVN-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 239 379 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 24,545 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX-Werte

In diesem Jahr weist die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. BAWAG-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,63 Prozent gelockt.

