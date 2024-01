ATX aktuell: Börsianer lassen ATX steigen

Der ATX befindet sich am Donnerstag im Aufwärtstrend.

Um 15:42 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,92 Prozent stärker bei 3 408,74 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 114,388 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,012 Prozent auf 3 377,98 Punkte an der Kurstafel, nach 3 377,58 Punkten am Vortag.

Bei 3 409,47 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 376,72 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Verluste von 0,784 Prozent. Vor einem Monat, am 04.12.2023, wies der ATX 3 312,72 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 04.10.2023, notierte der ATX bei 3 080,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.01.2023, wurde der ATX auf 3 212,45 Punkte taxiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit Lenzing (+ 2,38 Prozent auf 34,40 EUR), Erste Group Bank (+ 2,00 Prozent auf 37,19 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,88 Prozent auf 43,25 EUR), OMV (+ 1,58 Prozent auf 40,48 EUR) und BAWAG (+ 1,36 Prozent auf 47,56 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Telekom Austria (-0,63 Prozent auf 7,83 EUR), EVN (-0,35 Prozent auf 28,35 EUR), Andritz (-0,28 Prozent auf 53,45 EUR), voestalpine (-0,22 Prozent auf 27,48 EUR) und Wienerberger (-0,07 Prozent auf 29,26 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 176 409 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 28,506 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,52 erwartet. Die BAWAG-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,03 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

