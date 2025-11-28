ATX-Papier Österreichische Post-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Österreichische Post von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Österreichische Post-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Österreichische Post-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Österreichische Post-Anteile betrug an diesem Tag 32,60 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,067 Österreichische Post-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 27.11.2025 auf 30,35 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 93,10 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 6,90 Prozent vermindert.

Der Österreichische Post-Wert an der Börse wurde auf 2,05 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at