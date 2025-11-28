Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
|Lukrative Österreichische Post-Investition?
|
28.11.2025 10:03:43
ATX-Papier Österreichische Post-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Österreichische Post von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Österreichische Post-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Österreichische Post-Anteile betrug an diesem Tag 32,60 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,067 Österreichische Post-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 27.11.2025 auf 30,35 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 93,10 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 6,90 Prozent vermindert.
Der Österreichische Post-Wert an der Börse wurde auf 2,05 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: OkFoto / Shutterstock.com
Nachrichten zu Österreichische Post AGmehr Nachrichten
|
28.11.25
|Aufschläge in Wien: ATX zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
28.11.25
|Gewinne in Wien: ATX mit Gewinnen (finanzen.at)
|
28.11.25
|Börse Wien in Grün: ATX liegt im Plus (finanzen.at)
|
28.11.25
|EQS-Adhoc: Österreichische Post AG: AUSTRIAN POST ACQUIRES 70 PER CENT STAKE IN EUSHIPMENTS.COM - A LEADING E-COMMERCE PROVIDER IN CEE/SEE (EQS Group)
|
28.11.25
|ATX-Papier Österreichische Post-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Österreichische Post von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.11.25
|Zurückhaltung in Wien: ATX legt zum Start des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
27.11.25
|Minuszeichen in Wien: ATX zum Ende des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
27.11.25
|Post-Aktie stabil: ÖBB und Post stellen 24/7-Poststationen vor Bahnhöfen auf (APA)