ATX-Papier Wienerberger-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Wienerberger-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Wienerberger-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Wienerberger-Papier an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 22,58 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,429 Wienerberger-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 113,99 EUR, da sich der Wert eines Wienerberger-Anteils am 31.10.2025 auf 25,74 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 13,99 Prozent zugenommen.

Wienerberger markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,81 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at