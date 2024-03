ATX Prime aktuell: Anleger lassen ATX Prime nachmittags steigen

Der ATX Prime verzeichnet am Mittwoch Kursanstiege.

Um 15:41 Uhr geht es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,85 Prozent nach oben auf 1 708,06 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,003 Prozent auf 1 693,59 Punkte an der Kurstafel, nach 1 693,64 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 1 692,99 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 708,25 Punkten lag.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 0,506 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.02.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 697,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.12.2023, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 653,87 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 13.03.2023, wurde der ATX Prime mit 1 667,50 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 fiel der Index bereits um 0,348 Prozent zurück. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 1 750,09 Punkte. Bei 1 664,49 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 3,18 Prozent auf 110,40 EUR), OMV (+ 2,18 Prozent auf 41,29 EUR), Raiffeisen (+ 2,03 Prozent auf 18,59 EUR), Vienna Insurance (+ 1,44 Prozent auf 28,25 EUR) und voestalpine (+ 1,42 Prozent auf 25,64 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen UBM Development (-5,50 Prozent auf 18,90 EUR), ZUMTOBEL (-1,52 Prozent auf 5,84 EUR), PORR (-0,74 Prozent auf 13,38 EUR), Rosenbauer (-0,70 Prozent auf 28,20 EUR) und Addiko Bank (-0,65 Prozent auf 15,35 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX Prime ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 139 716 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 23,399 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,88 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

