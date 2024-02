ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Aktuell ziehen sich die Anleger in Wien zurück.

Um 15:41 Uhr gibt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,36 Prozent auf 1 709,96 Punkte nach. Zuvor ging der ATX Prime 0,002 Prozent fester bei 1 716,10 Punkten in den Handel, nach 1 716,06 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 722,69 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 1 705,94 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 19.01.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1 684,50 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, einen Stand von 1 642,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.02.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 758,09 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 0,237 Prozent nach unten. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 1 750,09 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 664,49 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Polytec (+ 2,00 Prozent auf 3,57 EUR), OMV (+ 1,33 Prozent auf 41,20 EUR), Telekom Austria (+ 1,28 Prozent auf 7,93 EUR), PORR (+ 0,59 Prozent auf 13,62 EUR) und CA Immobilien (+ 0,51 Prozent auf 29,60 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Marinomed Biotech (-3,52 Prozent auf 24,70 EUR), AT S (AT&S) (-1,79 Prozent auf 20,82 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,77 Prozent auf 121,80 EUR), Lenzing (-1,59 Prozent auf 30,90 EUR) und Rosenbauer (-1,53 Prozent auf 32,10 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 140 435 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie hat im ATX Prime mit 22,304 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 2,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Semperit lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,87 Prozent.

