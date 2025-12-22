DO Aktie

WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802

Profitabler DO-Einstieg? 22.12.2025 10:04:06

ATX-Titel DO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DO-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen DO-Einstiegs gewesen.

Das DO-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 92,90 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die DO-Aktie investiert hätte, hätte er nun 10,764 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 19.12.2025 2 217,44 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 206,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 121,74 Prozent erhöht.

Am Markt war DO jüngst 2,26 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com

