Lukrativer Raiffeisen-Einstieg? 05.12.2025 10:03:38

ATX-Titel Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raiffeisen von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Raiffeisen-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 05.12.2022 wurde das Raiffeisen-Papier an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 15,11 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Raiffeisen-Aktie investiert, befänden sich nun 6,618 Raiffeisen-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 233,49 EUR, da sich der Wert eines Raiffeisen-Anteils am 04.12.2025 auf 35,28 EUR belief. Damit wäre die Investition 133,49 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte Raiffeisen einen Börsenwert von 11,52 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Raiffeisen Bank International

