Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|Lukrativer Raiffeisen-Einstieg?
|
05.12.2025 10:03:38
ATX-Titel Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raiffeisen von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 05.12.2022 wurde das Raiffeisen-Papier an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 15,11 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Raiffeisen-Aktie investiert, befänden sich nun 6,618 Raiffeisen-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 233,49 EUR, da sich der Wert eines Raiffeisen-Anteils am 04.12.2025 auf 35,28 EUR belief. Damit wäre die Investition 133,49 Prozent mehr wert.
Zuletzt verbuchte Raiffeisen einen Börsenwert von 11,52 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Raiffeisen Bank International
Nachrichten zu Raiffeisenmehr Nachrichten
|
05.12.25
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
05.12.25
|ATX-Titel Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raiffeisen von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.12.25
|Börse Wien: ATX Prime zum Start des Freitagshandels freundlich (finanzen.at)
|
04.12.25
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime steigt letztendlich (finanzen.at)
|
04.12.25
|Börse Wien in Grün: ATX beendet den Donnerstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.12.25
|Zuversicht in Wien: ATX Prime-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
04.12.25
|Wiener Börse-Handel: ATX liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
04.12.25
|Starker Wochentag in Wien: So bewegt sich der ATX Prime aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Raiffeisenmehr Analysen
|04.11.25
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|31.10.25
|Raiffeisen Reduce
|Baader Bank
|22.10.25
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|Raiffeisen Equal weight
|Barclays Capital
|01.08.25
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|31.10.25
|Raiffeisen Reduce
|Baader Bank
|22.10.25
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|Raiffeisen Equal weight
|Barclays Capital
|01.08.25
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|11.04.25
|Raiffeisen accumulate
|Erste Group Bank
|05.02.24
|Raiffeisen buy
|Erste Group Bank
|06.10.23
|Raiffeisen buy
|Erste Group Bank
|29.06.23
|Raiffeisen kaufen
|Erste Group Bank
|07.12.22
|Raiffeisen kaufen
|Erste Group Bank
|31.10.25
|Raiffeisen Reduce
|Baader Bank
|14.02.25
|Raiffeisen verkaufen
|Baader Bank
|06.11.23
|Raiffeisen Sell
|Baader Bank
|13.07.17
|Raiffeisen Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.06.17
|Raiffeisen verkaufen
|Barclays Capital
|22.10.25
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|18.07.25
|Raiffeisen Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.25
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|01.08.24
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Raiffeisen
|34,82
|-1,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.