Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|Kosten unter Druck
|
05.12.2025 17:50:00
RBI-Aktie tiefer: Frühwarnmeldungen sorgen für Spekulationen um Personalabbau
Laut RBI können die AMS-Meldungen nicht einfach zusammengezählt werden: Man sei verpflichtet, alle 30 Tage eine neue Meldung zu machen, wenn man davon ausgehen müsse, einen Schwellenwert des Frühwarnsystems zu erreichen. Bisher seien rund 70 Dienstverhältnisse einvernehmlich beendet, aber keine Kündigungen ausgesprochen worden, betonte ein Sprecher. Die RBI hat rund 4.000 Angestellte.
Hintergrund der Maßnahmen ist laut RBI das Ziel, die Kosten im Head Office in Wien in den kommenden drei Jahren trotz Inflation konstant zu halten. Personalseitig soll das überwiegend über natürliche Fluktuation erreicht werden, nur "in Einzelfällen" könne es zu Auflösungen von Arbeitsverhältnissen kommen, vorzugsweise einvernehmlich und in Abstimmung mit dem Betriebsrat. Begleitend bietet die Bank unter anderem eine Arbeitsstiftung, freiwillige Abgangsentschädigungen und Outplacementberatung für betroffene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an.
Die RBI-Aktie verlor im Wiener Handel am Freitag schliesslich 1,30 Prozent auf 34,82 Euro.
ivn/kre
ISIN AT0000606306 WEB http://www.rbinternational.com/
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Raiffeisenmehr Nachrichten
|
05.12.25
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
05.12.25
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
05.12.25
|ATX-Titel Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raiffeisen von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.12.25
|Börse Wien: ATX Prime zum Start des Freitagshandels freundlich (finanzen.at)
|
05.12.25
|Pluszeichen in Wien: ATX zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
04.12.25
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime steigt letztendlich (finanzen.at)
|
04.12.25
|Börse Wien in Grün: ATX beendet den Donnerstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.12.25
|Wiener Börse-Handel: ATX liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Raiffeisenmehr Analysen
|04.11.25
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|31.10.25
|Raiffeisen Reduce
|Baader Bank
|22.10.25
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|Raiffeisen Equal weight
|Barclays Capital
|01.08.25
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|31.10.25
|Raiffeisen Reduce
|Baader Bank
|22.10.25
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|Raiffeisen Equal weight
|Barclays Capital
|01.08.25
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|11.04.25
|Raiffeisen accumulate
|Erste Group Bank
|05.02.24
|Raiffeisen buy
|Erste Group Bank
|06.10.23
|Raiffeisen buy
|Erste Group Bank
|29.06.23
|Raiffeisen kaufen
|Erste Group Bank
|07.12.22
|Raiffeisen kaufen
|Erste Group Bank
|31.10.25
|Raiffeisen Reduce
|Baader Bank
|14.02.25
|Raiffeisen verkaufen
|Baader Bank
|06.11.23
|Raiffeisen Sell
|Baader Bank
|13.07.17
|Raiffeisen Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.06.17
|Raiffeisen verkaufen
|Barclays Capital
|22.10.25
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|18.07.25
|Raiffeisen Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.25
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|01.08.24
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Raiffeisen
|34,82
|-1,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.