ATX-Wert PORR-Aktie: So viel hätte eine Investition in PORR von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PORR-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das PORR-Papier an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die PORR-Anteile bei 12,00 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die PORR-Aktie investierten, hätten nun 833,333 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 18.12.2025 auf 31,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 26 000,00 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 160,00 Prozent.

Der Marktwert von PORR betrug jüngst 1,19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at