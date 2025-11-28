ATX-Wert STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in STRABAG SE von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in STRABAG SE-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das STRABAG SE-Papier via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 38,40 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 260,417 STRABAG SE-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 19 973,96 EUR, da sich der Wert einer STRABAG SE-Aktie am 27.11.2025 auf 76,70 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 99,74 Prozent gesteigert.

STRABAG SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,87 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at