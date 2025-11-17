UNIQA Insurance Aktie
WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103
|UNIQA Insurance-Investment im Blick
|
17.11.2025 10:03:54
ATX-Wert UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine UNIQA Insurance-Investition von vor einem Jahr eingebracht
UNIQA Insurance-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das UNIQA Insurance-Papier bei 7,25 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 EUR in die UNIQA Insurance-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 379,310 Anteilen. Die gehaltenen UNIQA Insurance-Aktien wären am 14.11.2025 17 793,10 EUR wert, da der Schlussstand 12,90 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 77,93 Prozent vermehrt.
Der UNIQA Insurance-Wert an der Börse wurde auf 3,96 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Analysen zu UNIQA Insurance AGmehr Analysen
|15.09.25
|UNIQA Insurance accumulate
|Erste Group Bank
|26.08.25
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|UNIQA Insurance buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.06.25
|UNIQA Insurance accumulate
|Erste Group Bank
|06.06.25
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|UNIQA Insurance AG
|13,18
|2,17%