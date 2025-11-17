ATX-Wert UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine UNIQA Insurance-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in UNIQA Insurance gewesen.

UNIQA Insurance-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das UNIQA Insurance-Papier bei 7,25 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 EUR in die UNIQA Insurance-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 379,310 Anteilen. Die gehaltenen UNIQA Insurance-Aktien wären am 14.11.2025 17 793,10 EUR wert, da der Schlussstand 12,90 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 77,93 Prozent vermehrt.

Der UNIQA Insurance-Wert an der Börse wurde auf 3,96 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at