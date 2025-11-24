ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die voestalpine-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der voestalpine-Aktie an der Börse Wien ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 25,94 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die voestalpine-Aktie investiert hat, hat nun 3,855 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 132,15 EUR, da sich der Wert eines voestalpine-Papiers am 21.11.2025 auf 34,28 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 32,15 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für voestalpine eine Börsenbewertung in Höhe von 5,88 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at