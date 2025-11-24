voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|Analystenoptimismus
|
24.11.2025 10:55:00
voestalpine-Aktie: Barclays hebt Kursziel deutlich an und bleibt bei "Overweight"
Die Barclays-Epxerten sehen voestalpine "angesichts der kurzfristigen operativen Hebelwirkung auf die Volumina, einer sich verbessernden Rohstoffkostenbasis und der Exposition gegenüber sich erholenden Endmärkten Energie, Automobil, Luft- und Raumfahrt als gut positioniert für die sich verbessernden europäischen Märkte. Auch die Bewertung erscheint im Vergleich zu Wettbewerbern und den Niveaus vor COVID attraktiv".
Beim Gewinn je Aktie (adjusted) erwarten die Barclays-Analysten 2,48 Euro für das Geschäftsjahr 2025/26 und 3,58 Euro für 26/27. Die Dividenden sollen sich für 2025/26 auf 0,70 Euro pro Wertpapier sowie 1,10 für 26/27 belaufen.
Zum Vergleich: Am Montag standen die voestalpine-Aktien an der Wiener Börse zuletzt mit einem Plus von 2,10 Prozent bei 35,00 Euro.
rst/ger
ISIN AT0000937503 WEB http://www.voestalpine.com
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu voestalpine AGmehr Nachrichten
|
10:04
|ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09:29
|Optimismus in Wien: ATX Prime zum Start des Montagshandels stärker (finanzen.at)
|
09:29
|ATX-Handel aktuell: ATX steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
21.11.25
|Wiener Börse-Handel ATX schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
21.11.25
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.at)
|
21.11.25
|ATX-Handel aktuell: ATX nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
21.11.25
|Angespannte Stimmung in Wien: So steht der ATX aktuell (finanzen.at)
|
21.11.25
|Freitagshandel in Wien: ATX Prime legt zum Start des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu voestalpine AGmehr Analysen
|10:31
|voestalpine kaufen
|Barclays Capital
|17.11.25
|voestalpine Buy
|UBS AG
|14.10.25
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
|10:31
|voestalpine kaufen
|Barclays Capital
|17.11.25
|voestalpine Buy
|UBS AG
|14.10.25
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
|10:31
|voestalpine kaufen
|Barclays Capital
|17.11.25
|voestalpine Buy
|UBS AG
|14.10.25
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
|12.12.22
|voestalpine Kauf
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.22
|voestalpine verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.07.22
|voestalpine verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.22
|voestalpine verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.21
|voestalpine Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.23
|voestalpine Neutral
|UBS AG
|13.06.23
|voestalpine accumulate
|Erste Group Bank
|10.11.22
|voestalpine neutral
|Deutsche Bank AG
|14.07.22
|voestalpine neutral
|Deutsche Bank AG
|09.06.22
|voestalpine neutral
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|voestalpine AG
|35,36
|3,15%