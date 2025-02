Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochmittag mit Kursplus

Am Mittwoch agieren die Anleger in Europa vorsichtiger.

Der Euro STOXX 50 klettert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,03 Prozent auf 5 392,37 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,468 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,167 Prozent fester bei 5 399,90 Punkten, nach 5 390,91 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 414,14 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 390,65 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1,20 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, bei 4 977,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.11.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 744,69 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 12.02.2024, den Wert von 4 746,35 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 9,65 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 414,14 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 845,89 Zähler.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,36 Prozent auf 57,96 EUR), Deutsche Börse (+ 1,16 Prozent auf 244,50 EUR), BASF (+ 1,11 Prozent auf 47,48 EUR), Bayer (+ 0,89 Prozent auf 20,92 EUR) und Stellantis (+ 0,79 Prozent auf 12,74 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Siemens (-1,81 Prozent auf 211,00 EUR), Eni (-0,65 Prozent auf 13,95 EUR), Enel (-0,42 Prozent auf 6,87 EUR), UniCredit (-0,29 Prozent auf 46,83 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,21 Prozent auf 4,42 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 445 057 Aktien gehandelt. Mit 342,033 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,69 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,30 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at