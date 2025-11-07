Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
|14,38EUR
|-0,09EUR
|-0,59%
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
Nordea Bank Abp Registered Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nordea nach dem Kapitalmarkttag in London mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Buy" belassen. Die skandinavische Bank habe Finanzziele und strategische Prioritäten bis 2030 dargelegt, schrieb Marlene Eibensteiner in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Zielsetzungen wirkten solide, aber das Jahr 2030 liege noch in weiter Ferne. Die Kosten seien bei Nordea ein viel diskutiertes Thema./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
16,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
14,51 €
|
Abst. Kursziel*:
10,31%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
14,38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,27%
|
Analyst Name::
Marlene Eibensteiner
|
KGV*:
-
Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shsmehr Analysen
|11:00
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|05.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|22.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|14,43
|-0,28%
