Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
|14,39EUR
|0,06EUR
|0,42%
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
Nordea Bank Abp Registered Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nordea von 173 auf 177 schwedische Kronen erhöht und die Aktien der Bank auf "Buy" belassen. Analyst Johan Ekblom passte vor allem seine längerfristigen Schätzungen an die Planungen bis 2030 an, die auf dem Kapitalmarkttag am Mittwoch präsentiert wurden. Wachstum und Profitabilität seien überdurchschnittlich./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 20:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 20:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
14,27 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
14,39 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Johan Ekblom
|
KGV*:
-
